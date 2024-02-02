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Mersin'de Sahte İçki Üreten Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Sahte İçki Üreten Şüpheli Yakalandı

Mersin\'de Sahte İçki Üreten Şüpheli Yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sahte içki üretip satan bir şüpheli yakalandı. Operasyonda 1 adet tabanca ile 157 litre çeşitli sahte alkollü içki ele geçirildi.

02.02.2024 08:37
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Mersin'in Erdemli ilçesinde sahte içki üretip satan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Erdemli ilçesinde bir şüphelinin sahte olarak imal edilen alkollü içki ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, şüpheli şahsı yakalamak ve sahte içkileri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan arama da ise 1 adet tabanca ile 157 litre çeşitli sahte alkollü içki ile üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü - MERSİN

Kaynak: İHA

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