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Mersin'de Sahte İçki ve Kaçak Makaron Operasyonu: 325 Litre Sahte İçki ve Binlerce Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de Sahte İçki ve Kaçak Makaron Operasyonu: 325 Litre Sahte İçki ve Binlerce Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda, sahte içki ve kaçak makaron ele geçirildi. Gülnar ilçesinde düzenlenen operasyonda 325 litre kaçak alkol bulunurken, Tarsus ilçesinde yapılan operasyonda ise 97 bin kaçak makaron, 70 kilo tütün ve 128 adet elektronik sigara ele geçirildi. Her iki olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Mersin\'de Sahte İçki ve Kaçak Makaron Operasyonu: 325 Litre Sahte İçki ve Binlerce Kaçak Makaron Ele Geçirildi
29.12.2023 - 10:43,
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Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan 2 ayrı çalışmada, 325 litre sahte içki ile binlerce kaçak makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar ilçesinde sahte alkol üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, tespit edilen zanlının adresine operasyon düzenledi. Operasyonda 325 litre kaçak alkol ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus ilçesinde yapılan operasyonda ise 80 bin adeti boş, 17 bin adeti satışa hazır toplam 97 bin kaçak makaron ile 70 kilo tütün ve 128 adet elektronik sigara ele geçirildi. Bu olayla ilgili de bir şüpheli gözaltına alındı.

Her 2 olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Sahte İçki ve Kaçak Makaron Operasyonu: 325 Litre Sahte İçki ve Binlerce Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de Sahte İçki ve Kaçak Makaron Operasyonu: 325 Litre Sahte İçki ve Binlerce Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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