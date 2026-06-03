Mezitli zabıtasından semt pazarlarında sıkı denetim

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde semt pazarlarında denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, pazarcı esnafının kullandığı terazileri kontrol ederek ölçü ve tartı aletlerinin mevzuata uygunluğunu inceledi.

Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların alışverişlerini güven içinde yapabilmeleri için ilçe genelindeki semt pazarlarında tartı denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde pazarcı esnafının kullandığı teraziler tek tek kontrol edilerek ölçü ve tartı aletlerinin mevzuata uygunluğu incelendi.

Vatandaşın hakkı korunuyor

Vatandaşların eksik tartı nedeniyle mağduriyet yaşamaması amacıyla yapılan çalışmalarda, ürünlerin doğru şekilde tartılıp tartılmadığı denetlendi. Ekipler, kurallara uygun faaliyet gösteren esnafa teşekkür ederken, tespit edilen eksiklikler konusunda da gerekli uyarılarda bulundu.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, vatandaşların haklarını korumanın belediyenin öncelikli görevleri arasında yer aldığını belirterek, "Pazarlarımızda hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın memnun olduğu bir alışveriş ortamı oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle zabıta ekiplerimiz düzenli olarak denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlarımızın aldığı ürünün karşılığını eksiksiz alması bizim için çok önemli. Adil ve güvenilir ticaret ortamının devamı için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - MERSİN