Mezitli zabıtasından semt pazarlarında sıkı denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mezitli zabıtasından semt pazarlarında sıkı denetim

Mezitli zabıtasından semt pazarlarında sıkı denetim
03.06.2026 11:58  Güncelleme: 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Mezitli'de zabıta ekipleri, semt pazarlarında esnafın kullandığı terazileri denetleyerek ölçü ve tartı aletlerinin mevzuata uygunluğunu kontrol etti. Başkan Tuncer, vatandaşın hakkını korumak için denetimlerin süreceğini belirtti.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde semt pazarlarında denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, pazarcı esnafının kullandığı terazileri kontrol ederek ölçü ve tartı aletlerinin mevzuata uygunluğunu inceledi.

Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların alışverişlerini güven içinde yapabilmeleri için ilçe genelindeki semt pazarlarında tartı denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde pazarcı esnafının kullandığı teraziler tek tek kontrol edilerek ölçü ve tartı aletlerinin mevzuata uygunluğu incelendi.

Vatandaşın hakkı korunuyor

Vatandaşların eksik tartı nedeniyle mağduriyet yaşamaması amacıyla yapılan çalışmalarda, ürünlerin doğru şekilde tartılıp tartılmadığı denetlendi. Ekipler, kurallara uygun faaliyet gösteren esnafa teşekkür ederken, tespit edilen eksiklikler konusunda da gerekli uyarılarda bulundu.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, vatandaşların haklarını korumanın belediyenin öncelikli görevleri arasında yer aldığını belirterek, "Pazarlarımızda hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın memnun olduğu bir alışveriş ortamı oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle zabıta ekiplerimiz düzenli olarak denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlarımızın aldığı ürünün karşılığını eksiksiz alması bizim için çok önemli. Adil ve güvenilir ticaret ortamının devamı için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mezitli zabıtasından semt pazarlarında sıkı denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
Brezilya Milli Takımı’nı taşıyan uçak vaftiz edildi Brezilya Milli Takımı'nı taşıyan uçak vaftiz edildi
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi 16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
Özgür Özel’in CHP Genel Merkez’deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler
İmzayı attı İşte Tedesco’nun yeni takımı İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

11:43
Hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın vasiyeti ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı
11:35
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
11:04
AK Parti’de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
10:50
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
10:32
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
09:52
Sivas’ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 12:01:06. #.0.5#
SON DAKİKA: Mezitli zabıtasından semt pazarlarında sıkı denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.