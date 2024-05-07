Mersin'de servis minibüsü otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de servis minibüsü otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin\'de servis minibüsü otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin'in Gülnar ilçesinde bir servis minibüsü, yol kenarında park halindeki otobüse çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

07.05.2024 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Gülnar ilçesinde servis minibüsünün yol kenarında park halindeki otobüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehmus K. yönetimindeki 63 ADC 461 plakalı servis minibüsü, Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde yol kenarında park halindeki 33 ANC 535 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan servis minibüsünde yolcu olarak bulunan Yüksel Yılmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Gülnar, Mersin, Soruşturma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de servis minibüsü otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:10 TBMM’de “1400 sene“ tartışması CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi TBMM'de "1400 sene" tartışması! CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi
18:51 Netanyahu İsrail’in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı Netanyahu İsrail'in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı
18:38 KDV oranları artırılacak mı Bakanlıktan açıklama var KDV oranları artırılacak mı? Bakanlıktan açıklama var
17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
19:41 Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi
18:57 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
18:23 Türkiye’den İsrail işgaline tepki: Derhal çekilmeli Türkiye'den İsrail işgaline tepki: Derhal çekilmeli
18:20 Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek
17:47 Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu
17:46 Kalbine stent takılan Nebahat Çehre’nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama
17:29 Kenya’da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 238’e çıktı Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 238'e çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 20:05:07. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de servis minibüsü otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement