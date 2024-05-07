Mersin'in Gülnar ilçesinde servis minibüsünün yol kenarında park halindeki otobüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şehmus K. yönetimindeki 63 ADC 461 plakalı servis minibüsü, Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde yol kenarında park halindeki 33 ANC 535 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan servis minibüsünde yolcu olarak bulunan Yüksel Yılmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de servis minibüsü otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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