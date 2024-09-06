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Mersin'de seyir halindeki araç otoyolda yanmaya başladı. Yangında maddi hasar oluştu.

Tarsus ilçesi otoyol Pozantı istikameti Çamalan bölgesi civarında özel bir firmaya ait H.Ç.'nin sürücülüğünü yaptığı 01 ARL 90 plakalı araç seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Dumanların yükseldiğini gören sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Şans eseri yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştu. - MERSİN