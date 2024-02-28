Mersin'de Sigara Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de Sigara Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı

Mersin\'de Sigara Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı

Mersin'in Erdemli, Gülnar ve Tarsus ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 38 bin dolu makaron, 3 makaron dolum makinası, 332 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 72 bin sigara filtresi, 1 elektronik tartı makinası ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

28.02.2024 10:40  Güncelleme: 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in 3 ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Erdemli, Gülnar ve Tarsus ilçelerinde 5 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için 3 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanırken 38 bini dolu 100 bin adet makaron, 3 adet makaron dolum makinası, 332 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 72 bin adet sigara filtresi ile 1 adet elektronik tartı makinası ve 2 adet ruhsatız av tüfeği ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

Operasyon, Jandarma, Tarsus, Mersin, Güvenlik, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Sigara Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 11:12:15. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Sigara Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement