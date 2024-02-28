Mersin\'de Sigara Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı

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Mersin'in 3 ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Erdemli, Gülnar ve Tarsus ilçelerinde 5 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için 3 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanırken 38 bini dolu 100 bin adet makaron, 3 adet makaron dolum makinası, 332 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 72 bin adet sigara filtresi ile 1 adet elektronik tartı makinası ve 2 adet ruhsatız av tüfeği ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN