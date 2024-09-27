Mersin\'de Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı

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Mersin'de sokak arasında pusu kurduğu otomobildeki kardeşlerden birini öldüren, diğerini de ağır yaralayan şüpheli Serkan G., polisin yaptığı çalışmada yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde 18 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, 86005 sokak üzerinde seyir halindeki 33 ADD 561 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda araç sürücüsü Ahmet Öncel (38) olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan ağabeyi Talat Öncel ise ağır yaralanmıştı.

Cinayetle ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin, yaklaşık 1 yıl önce ağabeyi öldürülen Serkan G. olduğunu tespit etti. Şüphelinin gidebileceği bölgelerde arama yapan ve tertibat alan polis ekipleri, zanlıyı Toroslar ilçesinde gizlendiği bir evde yakaladı.

İşlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan Serkan G.'nin, saldırıyı, yaklaşık 1 yıl önce ağabeyinin öldürülmesinden dolayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, silahlı saldırıda ağır yaralanan Talat Öncel'in Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. - MERSİN