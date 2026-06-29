Mersin\'de Site Müdürüne Saldırı

Mersin'de bir tatil sitesinin müdürü, yardım için gittiği noktada iddiaya göre 4 kişinin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Saldırı anı sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, 25 Haziran saat 01.30 sıralarında Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, sitede yaşayan bir kadın, rahatsız edildiğini öne sürerek site müdürü Murat Özbolat'tan yardım istedi. İlk görüşmede kadına evine gitmesini tavsiye eden Özbolat'ın, devam eden ısrarlı aramalar üzerine olay yerine gittiği iddia edildi. İddiaya göre olay yerine gelen Özbolat, M.Y. ile birlikte hareket eden 3 kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sırasında şüphelilerden birinin havaya ateş açtığı, Özbolat'ın ise yumruk ve tekmelerle darbedildiği, başına da sert bir cisimle vurulduğu öne sürüldü.

Ağır yaralanan Özbolat, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalede yüz kemiklerinde kırıklar oluştuğu ve vücudunun çeşitli bölgelerine dikiş atıldığı öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekiplerince adli soruşturma başlatıldı. Alınan bilgiye göre şüphelilerden biri yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan yaşanan saldırı, sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - MERSİN