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Mersin'de Sokak Kavgasına Karışan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de Sokak Kavgasına Karışan Sürücü Tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen olayda, sokak arasında çıkan kavgaya karışan ve aracıyla kalabalığın arasına dalan sürücü Yusuf E. tutuklandı. Kavga sırasında 2 kişinin yaralandığı olayda, polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken şüpheli teslim oldu. Yaralanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Mersin\'de Sokak Kavgasına Karışan Sürücü Tutuklandı
29.12.2023 - 15:03,
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Mersin'de kullandığı araçla sokak arasında kavga eden grubun arasına dalarak 2 kişinin yaralanmasına yol açan sürücü Yusuf E. (23) tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokak arasında iki grup arasında kavga çıkmış, kavga sırasında 13 AAB 901 plakalı araç kalabalığın arasına hızla girerek 2 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Olay sonrası polis ekiplerinin çalışmaları sürdüğü sırada araç sürücü Yusuf E. (23), polis merkezine giderek teslim oldu. Şüpheli, 'kasten yaralama' iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Öte yandan olayda yaralanan Doğan İ. ile Mehmet A.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Sokak Kavgasına Karışan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de Sokak Kavgasına Karışan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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