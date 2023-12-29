Mersin\'de Sokak Kavgasına Karışan Sürücü Tutuklandı

Mersin'de kullandığı araçla sokak arasında kavga eden grubun arasına dalarak 2 kişinin yaralanmasına yol açan sürücü Yusuf E. (23) tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokak arasında iki grup arasında kavga çıkmış, kavga sırasında 13 AAB 901 plakalı araç kalabalığın arasına hızla girerek 2 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Olay sonrası polis ekiplerinin çalışmaları sürdüğü sırada araç sürücü Yusuf E. (23), polis merkezine giderek teslim oldu. Şüpheli, 'kasten yaralama' iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Öte yandan olayda yaralanan Doğan İ. ile Mehmet A.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN