Mersin\'de Sokak Ortasında Cinayet Zanlısı Yakalandı

Mersin'in Mut ilçesinde husumetlisini sokak ortasında silahla vurarak öldüren zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre olay, Mut ilçesi Meydan Mahallesi Çömlekçi Sokak'ta gece dün 22.30 sıralarında meydana geldi. M.Ö., isimli zanlı Ali Yaşlı (22) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. M.Ö., yanındaki tabancayla Ali Yaşlı'ya 2 el ateş ederek başından ve boynundan yaraladı. Olay yerine gelen ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Yaşlı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan M.Ö., polis tarafından akşam üstü kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemlerinin ardından akşam adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN