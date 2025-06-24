Mersin\'de Son Kullanma Tarihi Geçmiş Şekerleme ve Çikolata Ele Geçirildi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Yukarıburhan Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri denetimde, son kullanma tarihi geçmiş binlerce koli şekerleme ve çikolata ele geçirdi.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; vatandaşların yaptığı ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, çocukların yoğun olarak tükettiği çikolata, gofret ve şekerleme türü ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçtiği ve mahalle arasındaki bir depoda saklanarak piyasaya sürülmek üzere hazırlandığını tespit etti.

Belirtilen adrese giden ekipler, yaptıkları incelemede yaklaşık 3 bin 500 koli tarihi geçmiş çikolata, gofret ve şekerleme ele geçirdi. Ürünlerin piyasaya sürülmeden önce depolandığı öğrenildi.

Akdeniz İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışmanın ardından sağlıksız ürünler 5 kamyonla taşınarak kontrollü şekilde imha edildi.

Akdeniz Belediyesi yetkilileri, halk sağlığını tehlikeye atanlara kesinlikle göz açtırmayacaklarını belirterek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - MERSİN