Mersin\'de su kuyusuna düşen kadın yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bahçedeki su kuyusuna düşen kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre olay, merkez Şehitishak Mahallesi 3323. Sokak'ta meydana geldi. 60 yaşındaki A.K. adlı kadın, evinin bahçesindeki su kuyusuna düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kadını kuyudan çıkarttı. Ayağından yaralanan A.K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - MERSİN
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