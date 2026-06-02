Mersin'de Suç Oranı Düşüyor, Güven Artıyor

02.06.2026 14:06
Başsavcı Çelikkol, Mersin'in en az suç işlenen il olduğunu ve adaletin etkin şekilde yürütüldüğünü açıkladı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, "Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bir iddiamız var. Bu da Türkiye'de en az suç işlenen ve hukuka güven duygusunun en yüksek olduğu ilin Mersin olmasıdır" dedi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Başsavcı Vekili İsmail Teker ile birlikte kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Çelikkol, Kurban Bayramını kutlayarak adalet hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi, Cumhuriyet Başsavcılığının çalışmaları ve yeni uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olarak hiçbir ayrım gözetmeden herkese eşit mesafede durduklarını vurgulayan Çelikkol, hak ve özgürlükleri koruyarak adaletin en doğru şekilde tecellisini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Bir önceki medya toplantısında karar çıkarma oranında son 20 yılın rekorunu kırarak yüzde 105 seviyesine ulaştıklarını hatırlatan Çelikkol, "1 Ocak 2026 ile 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında bir kez daha rekor kırarak karar çıkarma oranını yüzde 107,14'e yükselttik" ifadelerini kullandı.

"Suç azalırken tutuklama sayısı arttı"

2025 yılında bin 500 kişinin tutuklandığını belirten Çelikkol, soruşturmaların daha etkin yürütülmesi ve cezasızlık algısının oluşmaması amacıyla hassasiyet gösterildiğini kaydetti. Çelikkol, "2026 yılında tutuklanan kişi sayısı bin 788'e yükseldi. Suç sayısı azalırken tutuklanan kişi sayısı arttı" dedi.

Kentte en fazla işlenen suçlara ilişkin de bilgi veren Çelikkol, 2025 ve 2026 yıllarında ilk sırada hakaret, ikinci sırada taksirle yaralama, üçüncü sırada ise tehdit suçlarının yer aldığını ifade etti.

Kadına yönelik şiddet soruşturmalarında düşüş

Kadına yönelik şiddet suçlarında da düşüş yaşandığını dile getiren Çelikkol, geçen yılın aynı döneminde bin 810 olan soruşturma sayısının bu yıl bin 740'a gerilediğini söyledi. Genel soruşturma sayılarında da azalma görüldüğünü belirten Çelikkol, geçen yılın ilk 4,5 ayında 33 bin 198 adli soruşturma başlatılırken bu yıl aynı dönemde 32 bin 181 soruşturma açıldığını kaydetti.

Toplam 34 bin 396 soruşturma dosyasında karar verildiğini açıklayan Çelikkol, verilen kararlardan bin 624'üne itiraz edildiğini, yalnızca 88 dosyada itirazın kabul edildiğini belirterek, "Bu rakamlar bize adalet mekanizmasının hem hızlı, hem şeffaf hem de denetime açık olduğunu göstermektedir" diye konuştu.

Ağır cezalık suçları savcılar soruşturacak

1 Eylül 2025 tarihinde uygulamaya geçirilen, 'Her mahalleden sorumlu bir cumhuriyet savcısı' uygulamasıyla soruşturmaların daha hızlı ve etkin yürütüldüğünü ifade eden Çelikkol, 1 Haziran itibarıyla yeni kararlar aldıklarını açıkladı.

Yeni uygulamaya göre ağır cezalık suçlara ilişkin soruşturmaların ilk etapta emniyet ve jandarmaya bırakılmadan doğrudan cumhuriyet savcıları tarafından yürütüleceğini belirten Çelikkol, vatandaşların hukuki süreçler hakkında daha fazla bilgi alabilmesi amacıyla bilgilendirme birimi kurduklarını da söyledi.

Çelikkol, "Taraflar dosyalarında hangi işlemlerin yapıldığını, hangi işlemlerin beklendiğini ve hukuki olarak neden böyle bir karar verildiğini görebilecek. Başvuran kişilere süreçler tek tek izah edilecek. Yanlış bir karar verildiğinde ise itiraz müessesesini aktif şekilde devreye sokacağız" ifadelerini kullandı.

"Yanlış olduğu düşünülen kararları birlikte düzeltebiliriz"

Mersin halkına çağrıda bulunan Çelikkol, cumhuriyet savcılarının tarafsız ve objektif karar vermek için büyük gayret gösterdiğini belirterek, "Cumhuriyet savcıları tarafından verilen bazı kararların yanlış olduğu düşünülüyorsa bunun mutlaka bize iletilmesini istiyoruz. Yaklaşık 80 bin adli olayla ilgili soruşturma yürütülen bir sistemde vatandaşlarımızın geri bildirimleri bizim için önemlidir. Gereken neyse yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Konuşmasının sonunda elde edilen başarılarda emeği bulunan cumhuriyet savcılarına, personellere, kolluk kuvvetlerine ve kamu kurumlarına teşekkür eden Çelikkol, Mersin'de vatandaşların güven duyduğu, güçlü ile güçsüzün adil şekilde yargılandığı bir adalet sistemi oluşturmak için çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Başsavcı, Mersin, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
