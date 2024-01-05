Mersin\'de Tavuk Çiftliğinde Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Yakalandı, Çok Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mersin'de tavuk çiftliğinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli jandarma operasyonuyla yakalanırken, çiftlikte yapılan aramada ekili halde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde bir şahsın kendisine ait tavuk çiftliğinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaşan ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüpheliye ait tavuk çiftliğine operasyon düzenledi. Çiftlikte yapılan aramada, ekili halde 849 kök kenevir bitkisi ile kenevir bitkisi yetiştirmek amacıyla kullanılan 12 projektör, bir miktar sıvı gübre, portatif ısıtıcı, ilaç atma makinası ve 900 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - MERSİN