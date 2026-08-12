Mersin'de Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı

Mersin\'de Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı
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Mersin'de tefecilik yapan 4 şüpheli yakalanırken, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek, kartuş ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 4 şüphelinin haksız kazanç elde etmek amacıyla faizle para verdikleri, karşılığında senet imzalattıkları ve senetler hakkında icra takibi başlattıkları belirlendi. Bunun üzerine şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 31 kartuş ile 10 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika

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