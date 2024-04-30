Mersin'de terör amaçlı araç kundaklayan şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de terör amaçlı araç kundaklayan şüpheli suçüstü yakalandı

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Mersin'de 7 ayrı araç kundaklama olayına karıştığı belirlenen terörle iltisaklı şüpheli, suçüstü yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüpheliyi takibe alarak düzenek yaparken suçüstü yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, terör örgütleri ve uzantıları ile mücadele kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

30.04.2024 12:07
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Mersin'de terör amaçlı araç kundaklayan şüpheli suçüstü yakalandı

MERSİN - Mersin'de 7 ayrı araç kundaklama olayına karıştığı belirlenen terörle iltisaklı şüpheli, suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte meydana gelen araç kundaklama olaylarıyla ilgili çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden tespit ettiği şahsı takibe aldı. Ekipler, Y.A. adlı şüpheliyi, araç kundaklama olaylarında kullanılan düzeneği hazırlarken suçüstü yakaladı. Düzenek yapımında kullanılan malzemelere de el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, terör örgütleri ve uzantıları ile mücadelenin her alanda kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kundaklama olayı kamerada

Öte yandan, Y.A.'nın gerçekleştirdiği kundaklama olaylarından biri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, zanlının bir minibüsün yanına gelerek önüne bir madde koyduktan sonra aracın yandığı anlar yer aldı.

Mersin\'de terör amaçlı araç kundaklayan şüpheli suçüstü yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de terör amaçlı araç kundaklayan şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

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