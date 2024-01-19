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Mersin'de terör örgütü PKK operasyonu: 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de terör örgütü PKK operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, altısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon sonucunda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Mersin\'de terör örgütü PKK operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
19.01.2024 - 22:48,  Güncelleme: 22:50
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Mersin'de terör örgütü PKK operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

MERSİN - Mersin'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 6'sına adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma çerçevesinde örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 7 şüpheli belirlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin Toroslar ve Akdeniz ilçelerindeki belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli de yakalanarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öteyandan şüphelilerin adreslerinden çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de terör örgütü PKK operasyonu: 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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