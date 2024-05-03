Mersin'de bölücü terör örgütünün sosyal medya propagandasını yapan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de bölücü terör örgütünün sosyal medya propagandasını yapan 7 şüpheli yakalandı

Mersin\'de bölücü terör örgütünün sosyal medya propagandasını yapan 7 şüpheli yakalandı

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, bölücü terör örgütü PKK'nın sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

03.05.2024 08:39
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Mersin'de bölücü terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 7 şüpheli tespit edildi. Şahısların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli de yakalanıp gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de bölücü terör örgütünün sosyal medya propagandasını yapan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de bölücü terör örgütünün sosyal medya propagandasını yapan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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