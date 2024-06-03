Mersin'de tır hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de tır hırsızları suçüstü yakalandı

Mersin'e nakliye için gelen tırlardan hırsızlık yapan motosikletli 2 şüpheli, güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek son işlerinde suçüstü yakalandı. Şüphelilerin daha önce gerçekleştirdikleri hırsızlık olayları da güvenlik kameralarına yansıdı.

03.06.2024 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nakliye için Mersin'e gelen tır sürücülerinin kabusu olan motosikletli hırsızlar suçüstü yakalandı

MERSİN - Mersin'de, çaldıkları motosikletle kente nakliye için gelen tırlardan hırsızlık yaptıkları belirlenin 2 şüpheli, güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek son işlerinde suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde Mersin'e nakliye için gelen tırlardan hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şikayet üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tırlardaki hırsızlık olayının, kask ve maske takan motosikletli 2 şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini belirlendi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda kente nakliye için gelen tırların park ettiği bölgelerde önlem alan ekipler, H.B. ve E.Ö adlı motosikletli 2 şüpheliyi, son işlerinde bir tırdan hırsızlık yapmaya çalıştıkları sırada kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınarak götürüldükleri emniyet müdürlüğünde sorgulanan 2 şüphelinin, 7 ayrı tırdan hırsızlık yaptıkları belirlenirken, hırsızlık olayında kullandıkları motosikletin de çalıntı olduğu anlaşıldı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan, şüphelilerin daha önce gerçekleştirdikleri tırdan hırsızlık olayları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, son işlerinde ise girdikleri tırdan hırsızlık yaptıkları sırada polis ekiplerince fark edilerek kovalanması da görüntülerde yer aldı.

Kaynak: İHA

Mersin, Motosiklet, Güvenlik, Hırsızlık, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de tır hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
12:27 Yasak aşk az kalsın canından ediyordu Kadının eşine yakalanan adam 3’ncü kattan atladı Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
15:37 Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
13:59 Mezuniyet baloları yasaklandı mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Mezuniyet baloları yasaklandı mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 17:24:48. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de tır hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement