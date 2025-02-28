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Mersin'de tır otomobile çarptı, sürücü yaralı kurtuldu

MERSİN - Mersin'de tırın çarptığı ticari taksinin sürücüsü yaralandı, araçta yolcunun olmaması faciayı önledi.

Kaza, Mersin- Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin istikametine seyir halinde olan Ş.T. idaresindeki 02 plakalı tır, kavşaktan dönen B.U. yönetimindeki ticari taksi olarak çalışan otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil ters istikamete dönerken, ikiye bükülmesi dikkat çekti.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansta ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.