Mersin'de Tır ve Panelvan Çarpıştı: 5 Yaralı

Tır ile panelvan aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

MERSİN - Mersin'de tır ile panelvan aracın karıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin- Antalya D-400 karayolunda Erdemli İlçesi Limonlu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halinde olan H.Y. idaresindeki 27 UU 203 Mitsubishi marka panelvan araç ile A. B. yönetimindeki 31 ASM 113 plakalı tır çarpıştı. Kazada direğe de vuran araçta bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken çevredeki vatandaşlar aynı bölgede kazalar yaşandığını belirterek tedbir alınmasını istedi.