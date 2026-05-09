Mersin\'de Trafik Kazası: Emekli İmam Hayatını Kaybetti

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yolcu otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında emekli imam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'den Antalya istikametine seyir halinde olan T.T. idaresindeki 33 ANR 555 plakalı yolcu otobüsü ile Ali Şefteli yönetimindeki 33 ATM 887 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Şefteli, olay yerine çağrılan ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emekli imam olduğu öğrenilen Ali Şefteli, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otobüs şoförü T.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN