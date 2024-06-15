Mersin'de trafik polisleri otogarda emniyet kemeri denetimi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de trafik polisleri otogarda emniyet kemeri denetimi yaptı

Mersin'de Kurban Bayramı öncesi otogarda hareketlilik yaşanırken, trafik polisleri otobüslerde emniyet kemeri denetimi yaparak yolcuları ve sürücüleri uyardı. Trafik Denetleme Şube Müdürü Ali Garanlı, otobüslerde yolcuların emniyet kemeri takmasının zorunlu olduğunu belirtti ve bayram tatili öncesi gerekli kontrollerin yapıldığını söyledi.

15.06.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de trafik polisleri Kurban Bayramı öncesi otogarda emniyet kemeri denetimi yaparak yolcuları ve sürücüleri uyardı.

Kurban Bayramı Arefesinde tatil için memleketlerin gitmek isteyen ya da başka şehirlerden gelenler nedeniyle Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hareketlilik yaşanıyor. Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de hareketlilik yaşanan otogarda Kurban Bayramı öncesi otobüslerde emniyet kemeri denetimi yaptı. Denetimde vatandaşlara emniyet kemeri takmanın önemli anlatılırken, sürücüler de trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Çalışmalara katılan Trafik Denetleme Şube Müdürü Ali Garanlı, otobüslerde yolcuların emniyet kemeri takmasının artık zorunlu olduğunu söyledi. Yaklaşık 9 günlük bayram tatili öncesi otogardan çıkış yapan otobüslerde gerek araç gerek sürücü gerekse yolcu açısından denetleme ve uygulama yaptıklarını ifade eden Garanlı, "Buradan seyahat yapacak vatandaşlarımızın salimen gidecekleri yere varmaları için arkadaşlar gerekli kontrollerini yaptılar. Otobüslerde bundan sonra emniyet kemeri uygulamamız başladı. Her yolcu seyahat boyunca emniyet kemeri kullanmak zorunda ve takılı olarak bulundurmak zorunda. Biz onları bilgilendirdik ve hayırlı yolculuklar diledik. Bayramın onlar için hüzne dönüşmemesi, kazasız belasız gidecekleri yere sağ salim varmaları için temennilerde bulunduk. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra otobüslerimizi yollarına uğurladık"dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, trafik, Mersin, Tatil, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de trafik polisleri otogarda emniyet kemeri denetimi yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
13:05 “Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz“ akımına Davutoğlu da katıldı "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı
12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
14:33 Evlilik hazırlığı yapan Reynmen’in düğün tarihi belli oldu Evlilik hazırlığı yapan Reynmen'in düğün tarihi belli oldu
13:31 Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
13:18 Kars’ta 1 ton 150 kiloluk ’’Şahmurat’’ 300 bin liraya satıldı Kars'ta 1 ton 150 kiloluk ''Şahmurat'' 300 bin liraya satıldı
13:17 Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü
12:51 Bu sözler kime Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 15:31:10. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de trafik polisleri otogarda emniyet kemeri denetimi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement