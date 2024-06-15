Mersin'de trafik polisleri otogarda emniyet kemeri denetimi yaptı

3.Sayfa

Mersin'de trafik polisleri Kurban Bayramı öncesi otogarda emniyet kemeri denetimi yaparak yolcuları ve sürücüleri uyardı.

Kurban Bayramı Arefesinde tatil için memleketlerin gitmek isteyen ya da başka şehirlerden gelenler nedeniyle Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hareketlilik yaşanıyor. Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de hareketlilik yaşanan otogarda Kurban Bayramı öncesi otobüslerde emniyet kemeri denetimi yaptı. Denetimde vatandaşlara emniyet kemeri takmanın önemli anlatılırken, sürücüler de trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Çalışmalara katılan Trafik Denetleme Şube Müdürü Ali Garanlı, otobüslerde yolcuların emniyet kemeri takmasının artık zorunlu olduğunu söyledi. Yaklaşık 9 günlük bayram tatili öncesi otogardan çıkış yapan otobüslerde gerek araç gerek sürücü gerekse yolcu açısından denetleme ve uygulama yaptıklarını ifade eden Garanlı, "Buradan seyahat yapacak vatandaşlarımızın salimen gidecekleri yere varmaları için arkadaşlar gerekli kontrollerini yaptılar. Otobüslerde bundan sonra emniyet kemeri uygulamamız başladı. Her yolcu seyahat boyunca emniyet kemeri kullanmak zorunda ve takılı olarak bulundurmak zorunda. Biz onları bilgilendirdik ve hayırlı yolculuklar diledik. Bayramın onlar için hüzne dönüşmemesi, kazasız belasız gidecekleri yere sağ salim varmaları için temennilerde bulunduk. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra otobüslerimizi yollarına uğurladık"dedi. - MERSİN