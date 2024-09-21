Mersin\'de Üç Kişi Öldürüldü, Katil Zanlısı Tutuklandı

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Mersin'in Mut ilçesinde pekmez için tarım aracıyla getirdikleri üzümleri indirdikleri sırada yolu kapattıkları gerekçesiyle çıkan tartışmada öldürülen baba, oğul ve gelinin katil zanlısı komşu, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün ilçeye bağlı kırsal Çömelek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinlerinden T.K. motosikletle giderken, pekmez kaynatan komşuları Kemal Veli Akyaka (65) ve çocuklarıyla 'pat pat' diye tabir edilen üzüm getirdikleri tarım aracıyla yolu kapattıkları gerekçesiyle tartıştı. Daha sonra eve giderek av tüfeğini alan T.K., olay yerine dönerek tartıştığı baba Kemal Veli, oğlu Durmuş (35) ve gelini Ruhan Akyaka'ya (35) peş peşe ateş ederek öldürdü. Şüpheli T.K. ise bölgeye giden jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmada ifade işlemleri tamamlanan şüpheli bugün Mut Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan ve suçunu kabul eden şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesinin bugün Mersin Adli Tıp Kurumundan alınarak Çömelek Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi. - MERSİN