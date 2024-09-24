Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Mersin'de jandarma, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

24.09.2024 09:16
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Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus, Mezitli, Erdemli ve Mut ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 4 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 101 adet hint keneviri, 683 gram kubar esrar, 684 adet uyarıcı jel ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler, adli işlemlerinin tamamlanması için jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika

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