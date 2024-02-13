Mersin'de operasyon: 4 şüpheli uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de operasyon: 4 şüpheli uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı

Mersin\'de operasyon: 4 şüpheli uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı

Mersin'in Erdemli ve Mut ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 kilo 27 gram toz esrar, 186 gram skunk maddesi, çeşitli miktarlarda kubar esrar, kenevir tohumu, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 2 adet bıçak ele geçirildi. Şüpheliler jandarmaya götürülerek ifade alınacak ve adli işlemler yapılacak.

13.02.2024 08:55
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Mersin'in iki ilçesinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ve Mut ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 4 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.Tespit edilen şüphelileri takibe alan ekipler operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerinin araçları ve adreslerinde yapılan aramada ise 1 kilo 27 gram toz esrar, 186 gram skunk maddesi, çeşitli miktarlarda kubar esrar, kenevir tohumu, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 2 adet bıçak ele geçirildi.

Şüpheliler ifade alınması ve gerekli adli işlemlerin yapılması için jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de operasyon: 4 şüpheli uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı - Son Dakika


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