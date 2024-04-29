Mersin'de 5 kilogram eroin ve 4 kilo metemfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de 5 kilogram eroin ve 4 kilo metemfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı

Mersin\'de 5 kilogram eroin ve 4 kilo metemfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı

Mersin polisi, uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 5 kilogram eroin ve 4 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Adreslerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 11 bin TL, ruhsatsız tabanca ve mermiler bulundu. Şüphelilerin ifadeleri alınacak ve adliyeye sevk edilecek.

29.04.2024 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda paketler haline 5 kilogram eroin ile 4 kilo metemfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu satan 4 kişi belirlendi. Şüphelilerin adreslerine özel hareket destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 şüpheli de yakalanırken, adreslerinde yapılan aramada 102 paket halinde 5 kilo 72,5 gram eroin, 8 paket halinde ise 4 kilogram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 43 adet mermi, 3 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 11 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadelerinin alınacağı, ardından da adliyeye sevk edileceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Operasyon, Mersin, Güvenlik, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 5 kilogram eroin ve 4 kilo metemfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
08:44 CHP’den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif CHP'den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif
08:24 AK Parti Milletvekili Ayhan Gider’in Çanakkale’deki kaçak villası tespit edildi AK Parti Milletvekili Ayhan Gider'in Çanakkale'deki kaçak villası tespit edildi
10:46 Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:30 Taraftarların merakla beklediği soru yanıtını buldu Sezonu kapatan İsmail Yüksek, EURO 2024’te forma giyebilecek mi Taraftarların merakla beklediği soru yanıtını buldu! Sezonu kapatan İsmail Yüksek, EURO 2024'te forma giyebilecek mi?
10:30 Dolar, euro ne kadar İşte döviz kurlarında son durum Dolar, euro ne kadar? İşte döviz kurlarında son durum
10:23 Batman Petrolspor’un 2. Lige Yükselişi Taraftarlar Tarafından Coşkuyla Karşılandı Batman Petrolspor'un 2. Lige Yükselişi Taraftarlar Tarafından Coşkuyla Karşılandı
10:22 Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye’de kapatıldı Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye'de kapatıldı
10:12 Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı
10:04 Altın fiyatları ne kadar İşte piyasadaki son durum Altın fiyatları ne kadar? İşte piyasadaki son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 11:10:55. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de 5 kilogram eroin ve 4 kilo metemfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement