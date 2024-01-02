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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Mersin'in Erdemli, Silifke ve Gülnar ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalanırken, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 92 gram kubar esrar, 10 gram eroin, 9 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, 13 kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 29 fişek, 2 tabanca şarjörü ve 3 cep telefonu bulundu. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı
02.01.2024 - 10:06,
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Mersin'de 3 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli, Silifke ve Gülnar ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda, 4 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda, 92 gram kubar esrar, 10 gram eroin, 9 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, 13 kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 29 fişek, 2 tabanca şarjörü ile 3 cep telefonunu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Gülnar, Mersin, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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