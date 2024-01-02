Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de 3 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli, Silifke ve Gülnar ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda, 4 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda, 92 gram kubar esrar, 10 gram eroin, 9 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, 13 kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 29 fişek, 2 tabanca şarjörü ile 3 cep telefonunu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN