Mersin\'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli A.Y.'nin uyuşturucu sattığı belirlendi. Bunun üzerine Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese baskın yaptı. Operasyonda, uyuşturucu taciri A.Y. (28) ile uyuşturucu madde kullanan bir şahıs yakalanırken, 18 gram bonzai ile bir aparat ele geçirildi.

Şüphelilerden A.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan yasal işlem yapıldı. - MERSİN