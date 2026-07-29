Mersin’de vinç ve park halindeki minibüs yandı - Son Dakika
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Mersin’de vinç ve park halindeki minibüs yandı

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Mersin’in Mut ilçesinde farklı noktalarda vinç ile minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'in Mut ilçesinde farklı noktalarda vinç ile minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

İlk araç yangını, Mut-Sertavul kara yolu ölüm virajında meydana geldi. 21 KN 422 plakalı vinç seyir halindeyken teker bölümünden dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

İkinci araç yangını ise ilçeye bağlı Meydan Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki minibüs bir anda yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Minibüse kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını söndürdü.

Yangınlarda vinç ve minibüste maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, İtfaiye, Mersin, Mut, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin’de vinç ve park halindeki minibüs yandı - Son Dakika

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