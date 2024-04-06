Mersin'in Erdemli ilçesinde ikisi evde, biri de araçta yanarak ölmüş halde bulunan 3 kişilik ailenin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Jandarmanın yaptığı çalışmayla katil yakalanırken, Kaya ailesi yan yana toprağa verildi.
Olay, dün sabaha karşı ilçeye yaklaşık 25 kilometre uzaktaki İlemin Mahallesi İlemin Sokak'taki bir evde yaşanmıştı. Bir evde çıkan yangın fark edilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Eve ulaşan ekiplerin müdahale ettiği yangında Anne Nurgül (35) ile 11 yaşındaki oğlu Emrullah Kaya'nın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Eve yaklaşık 4 kilometre mesafedeki yolda da şarampole düşmüş otomobil içinde baba Neşet Kaya'nın cesedi tamamen yanmış halde bulundu. Savcının ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası cenazeler Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Şüpheli yakalandı
Yapılan otopside Kaya ailesinin cinayete kurban gittiği belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri tarafından tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Jandarmada işlemleri süren şüphelinin daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Öte yandan, Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınan Kaya ailesinin cenazesi evine gerildi. Evin önünde helallik alınmasının ardından cenazeler, mahalle mezarlığına getirildi. Burada önce baba, sonra anne daha sonra ise 11 yaşındaki Emrullah'ın cenaze namazı kılındı. Kaya ailesi yan yana gözyaşları arasında defin edildi. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Yanarak Ölen 3 Kişilik Ailenin Cinayete Kurban Gittiği Ortaya Çıktı - Son Dakika
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