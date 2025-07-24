Mersin\'de Yangın: 2 Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Akdeniz ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 2 çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Kazanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Eve giren sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi Aysel Yorulmaz'ın (54) hayatını kaybettiğini belirledi. Yorulmaz'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yangının, çiftçilik yapan ailenin evin balkonunda beklettiği benzin bidonlarından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan, yangın sırasında çocukların evde bulunmadığı öğrenildi. - MERSİN