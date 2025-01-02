Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tekstil malzemesi yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
Olay, Tarsus ilçesi sınırlarında otoyolda Pozantı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, T.A. idaresindeki tekstil ürünü yüklü 27 HM 766 plakalı tırın çekici bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yaralananın olmadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Yangın Çıkan Tır Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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