Mersin'de Yangın: Yanan Ev ve Ampul Dikkat Çekti - Son Dakika
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Mersin'de Yangın: Yanan Ev ve Ampul Dikkat Çekti

Mersin\'de Yangın: Yanan Ev ve Ampul Dikkat Çekti

Erdemli'de elektrik kontağından çıkan yangın, 6 kişilik bir ailenin evini kül etti. İtfaiye eri yanan ampul buldu.

11.02.2025 12:40
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Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 kişinin yaşadığı müstakil ev alev alev yandı. İtfaiye eri, bir bağlantısı olmadan yanan ampul bularak 'halen yanıyor' diyerek atması dikkat çekti.

Yangın, İlçeye bağlı Yüksek Mahalle Kaleler Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu 4'ü çocuk 6 kişilik ailenin yaşadığı 3 odalı müstakil evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın fark eden anne ve çocuklarının dışarı çıktığı öğrenildi. Anne ve çocuklar yangını izleyerek gözyaşı döktü.

Ekipler olay yerinde soğutma ve inceleme yaparken itfaiye eri, bir bağlantısı olmadan yanan ampul bularak 'halen yanıyor' diyerek atması dikkat çekti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Yangın: Yanan Ev ve Ampul Dikkat Çekti - Son Dakika

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