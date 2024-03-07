Mersin'de Yangında Mahsur Kalan 3 Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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Mersin'de Yangında Mahsur Kalan 3 Çocuk Kurtarıldı

Mersin\'de Yangında Mahsur Kalan 3 Çocuk Kurtarıldı

Mersin'de 4 katlı bir binanın son katında çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın kontrol altına alındı.

07.03.2024 09:50  Güncelleme: 09:55
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Mersin'de 4 katlı binanın son katında çıkan yangında içeride mahsur kalan 3 çocuk, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi 5627 Sokak üzerindeki 4 katlı bir evin son katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında evde mahsur kalan küçük yaştaki 3 çocuk, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarılarak hazır bekletilen ambulansa alındı. İtfaiye ekiplerinin kucağında evden çıkarılan çocuklara ilk müdahale ambulansta yapıldı. Oksijen verilen çocuklar daha sonra hastanede tedavi altına alındı.

Yangın ise ekiplerin çalışması sonrası büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Yangında Mahsur Kalan 3 Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika

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