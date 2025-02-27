Mersin\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

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Mersin'de jandarmanın yasa dışı bahis oynatmak suretiyle haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 şahsın internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen adreslerde arama yapan ekipler, 9 cep telefonu, 9 sim kart, 7 bilgisayar, 1 harddisk ve 1 flaş bellek ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koydu.

Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN