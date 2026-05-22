Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 66 Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 66 Tutuklandı

22.05.2026 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 103 şüpheli yakalandı, 66'sı tutuklandı.

Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınanlardan 66'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahisle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Polisin planlı takipli çalışmasında 26 milyar 416 milyon lira işlem hacmine ulaşan çok sayıda şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 gün önce Mersin merkezli 7 ilde 255 ekiple eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 103 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramada yüzlerce dijital materyal, 3'ü tabanca 7 silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilere ait villa, ev ve arsalardan oluşan 138 taşınmaz ile 25 araç, 6 motosiklete el konuldu. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri parayı kuyumculuk, maden, emlak, galeri ve inşaat şirketleri aracılığıyla akladıkları iddia edildi.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan 103 şüpheli bugün Tarsus Adliyesi'ne getirildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 66'sı tutuklandı. Diğer şüphelilerin adli kontrol hükümleri çerçevesinde serbest kaldığı öğrenildi.

Operasyonla ilgili soruşturma sürerken bazı şüphelilerin de arandığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Ekonomi, Mersin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 66 Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Trump, Polonya’ya 5 bin asker gönderiyor Trump, Polonya'ya 5 bin asker gönderiyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı 4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir

20:43
Canlı anlatım: Finalde ilk gol geldi
Canlı anlatım: Finalde ilk gol geldi
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
20:05
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis
Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
20:04
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 21:10:31. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 66 Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.