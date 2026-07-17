Mersin'de Yaşlı Adam Motosikletin Çarpmasıyla Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de Yaşlı Adam Motosikletin Çarpmasıyla Ağır Yaralandı

17.07.2026 19:00
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71 yaşındaki Ramazan Ş., karşıya geçerken motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki yaya, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaşlı adamın eşi, gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Ramazan Ş.'ye, 33 AYL 467 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaşlı adam yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada motosiklet sürücüsünün de hafif yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaşlı adamın eşi, sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri yaşlı kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Mersin, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Yaşlı Adam Motosikletin Çarpmasıyla Ağır Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Yaşlı Adam Motosikletin Çarpmasıyla Ağır Yaralandı - Son Dakika
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