Mersin'deki Akkuyu NGS İnşaat Sahasında Vincin Kulesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Mersin'deki Akkuyu NGS İnşaat Sahasında Vincin Kulesinde Yangın Çıktı

Mersin\'deki Akkuyu NGS İnşaat Sahasında Vincin Kulesinde Yangın Çıktı

Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında, gece yarısı vincin kulesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ve olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

25.04.2024 09:20
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Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasındaki vincin kulesinde yangın çıktı. Paniğe yol açan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS inşaat sahasında, gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle vincin kulesinde yangın çıktı. Klima kaynaklı olduğu öne sürülen yangın, inşaat sahasında kısa sürekli paniğe yol açtı. Geceyi aydınlatan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğü, olayda yaralanan olmadığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'deki Akkuyu NGS İnşaat Sahasında Vincin Kulesinde Yangın Çıktı - Son Dakika

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