Mersin'deki Trafik Kazasında Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'deki Trafik Kazasında Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti

Mersin\'deki Trafik Kazasında Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti
18.05.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden anne ve kızı Karaman'da defnedildi.

Mersin'in Mut ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne ile kızı Karaman'da toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden anne ve kız için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Korkmaz'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından anne Emine (52) ile kızı Sümeyye Korkmaz, (27) Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında yan yana dualarla defnedildi.

Kaza, 2 gün önce Mut-Silifke kara yolu Karadiken Mahallesi sınırlarında meydana gelmişti. Adem Korkmaz (50) idaresindeki 70 ACP 659 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Y.U. yönetimindeki VV 814 yabancı plakalı tır çarpıştı. Kazada Karaman'da imam olarak görev yaptığı öğrenilen otomobil sürücüsü Adem Korkmaz ağır yaralanırken, eşi Emine ile kızı Sümeyye Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. - KARAMAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'deki Trafik Kazasında Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Fenerbahçe transferi bitiriyor Andrew Robertson ile anlaşıldı Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti

14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.
14:19
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
13:43
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı Cenazede kahreden detay
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 14:59:44. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'deki Trafik Kazasında Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.