Mersin\'deki Trafik Kazasında Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne ile kızı Karaman'da toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden anne ve kız için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Korkmaz'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından anne Emine (52) ile kızı Sümeyye Korkmaz, (27) Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında yan yana dualarla defnedildi.

Kaza, 2 gün önce Mut-Silifke kara yolu Karadiken Mahallesi sınırlarında meydana gelmişti. Adem Korkmaz (50) idaresindeki 70 ACP 659 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Y.U. yönetimindeki VV 814 yabancı plakalı tır çarpıştı. Kazada Karaman'da imam olarak görev yaptığı öğrenilen otomobil sürücüsü Adem Korkmaz ağır yaralanırken, eşi Emine ile kızı Sümeyye Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. - KARAMAN