Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda depoda 6 milyon kapsül ve 1 ton 250 kilo ham madde bulundu - Son Dakika
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Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda depoda 6 milyon kapsül ve 1 ton 250 kilo ham madde bulundu

Mersin\'deki uyuşturucu operasyonunda depoda 6 milyon kapsül ve 1 ton 250 kilo ham madde bulundu
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Mersin'de polisin uyuşturucu ticareti şüphelisine yönelik operasyonunda, bir depoda yaklaşık 6 milyon boş kapsül ile 1 ton 250 kilogram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik düzenlediği operasyonda, yaklaşık 6 milyon boş kapsül ile 1 ton 250 kilogram toz halinde sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında Ö.T.K. isimli şüphelinin kullanımında olduğu değerlendirilen depoda arama yapıldı. Aramalarda 120 koli içerisinde yaklaşık 6 milyon boş kapsül ile 50 koli içerisinde yaklaşık 1 ton 250 kilogram toz halinde sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik Suçlar, Hamster Coin, Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda depoda 6 milyon kapsül ve 1 ton 250 kilo ham madde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda depoda 6 milyon kapsül ve 1 ton 250 kilo ham madde bulundu - Son Dakika
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