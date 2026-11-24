Mersin'in Erdemli ilçesinde kaybolan ve 7 gün sonra evinden yaklaşık 7 kilometre uzakta dere yatağında bulunan 76 yaşındaki kadını gören belediye personeli Hikmet Tuncar'ın, "Rabbim beni sana gönderdi, seni kurtaracağız" dediği ve yaşlı kadını sırtında taşıdığı görüntüler ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 18 Kasım'da Erdemli ilçesine bağlı kırsal mahallelerden ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Sinap Mahallesi sınırlarında bulunan Küçükfındık Yaylası'nda 76 yaşındaki Mümine Kılıç kayboldu. Annesini bulamayan Kazım Dönertaş, çevredekilerin de yardımı ile yaptığı aramada bir sonuca ulaşamayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye gelen AFAD koordinesine İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, Erdemli Belediyesi ekipleri, gönüllüler, vatandaşlar geniş çaplı arama yaptı. Yapılan tüm aramalara rağmen bir iz bulunamadı. 7'nci gün de bugün erken saatlerden itibaren tüm ekipler, arama çalışmasına şelale bölgesi altında devam etti. Şelale altında dere çevresinde yaşlı kadın arama kurtarma ekiplerinde yer alan Erdemli Belediyesi personeli tarafından bulundu. Evinden yaklaşık 7 kilometre uzakta yorgun olarak bulduğu yaşlı kadını sırtına alan belediye personeli Hikmet Tuncar, uzun süre Kılıç'ı taşıdı. Yaklaşık 20 dakika sırtında taşıdığı kadını bir an olsun bırakmayan Tuncar, onunla sohbet ederken, "Rabbim beni sana gönderdi, seni kurtaracağız" ifadelerini kullandı. O anların bir kısmını cep telefonu kamerası ile kaydeden Tuncar, daha sonra yaşlı kadını bölgeye gelen UMKE ekibine diğer arama kurtarma birimleriyle birlikte teslim etti.

UMKE ekibi ile bölgeden alınan yaşlı kadın yolda bekleyen ambulansa ulaştırıldı. Konuşabilen ve sağlık durumu iyi görünen yaşlı kadın ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.