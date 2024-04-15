Mersin Erdemli\'de bir evin altında çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evin altında bulunan depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi 234 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir evin altında bulunan depodan duman çıktığını gören çevre sakinleri durumu aileye ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olay yerine kısa sürede ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, plastik ve ahşap kasaların bulunduğu depodaki yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü.
Olay yerinde ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. - MERSİN
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 30 yaşındaki Onur A., babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
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