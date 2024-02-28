Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaşlı çifti otobüste darp eden okul müdürünü açığa aldı

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, yaşlı bir çifti otobüste darp eden okul müdürüyle ilgili yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bilgi verilmesine müteakip adı geçen okul müdürü 17 Ocak 2024 tarihi itibariyle açığa alınmıştır ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.
Olay, 15 Aralık 2023'te merkez Toroslar ilçesinde Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste meydana geldi. İddiaya göre, bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İ.T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken R.P. (77) ve eşi H.P. ile (71) tartıştı. Tartışma sırasında önce A.O.T. ardından da babası yaşlı çifte saldırdı. Kendine hakim olamayan okul müdürü yaşlı adamı darp etti. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin bugün ortaya çıkmasının ardından A.O.T. tekrar gözaltına alındı. Olayla ilgili ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama geldi.
"17 Ocak'ta tutuklanınca açığa alınmış"
Açıklamada, "Toroslar ilçemizde bir halk otobüsünde meydana gelen olayda, Tarsus ilçesinde görev yapan lise müdürü İ.T. ve oğlu ile engelli ve kalp hastası olduğu öğrenilen R.P isimli vatandaşımız ve yanındaki eşi arasında otobüste koltuk için tartışma çıkmış, büyüyen tartışma sonucunda okul müdürü ve oğlu, yaşlı adamı darp etmiş, olayın ardından yaşlı çift okul müdürü ve oğlundan şikayetçi olmuştur. Şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatmış olup, gözaltına alınan okul müdürü İ.T., 17 Ocak 2024 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Olay ile ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bilgi verilmesine müteakip adı geçen okul müdürü 17 Ocak 2024 tarihi itibariyle açığa alınmıştır ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi. - MERSİN
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Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
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