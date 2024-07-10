Mersin'in Bozyazı ilçesinde 80 yaşında bir erkek cesedi bulundu

3.Sayfa

Mersin'in Bozyazı ilçesi sahilinde 80 yaşında bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Sahil Yaşam Parkı deniz kıyısında yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde bir erkek cesediyle karşılaştı. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye giden polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan araştırmada ölen kişinin 80 yaşındaki Canan Uncu olduğu belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından Bozyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın ölüm nedeninin araştırıldığı bildirildi. - MERSİN