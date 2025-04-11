Mersin\'in Erdemli İlçesinde Sazlık Alanda Yangın Çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi sınırlarında yer alan bataklık bölgedeki sazlık alanda çıktı. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sazlık alandan alevler yükseldi. Alevleri görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere ekipler güçlükle müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi. - MERSİN