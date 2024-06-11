Mersin'in Mut ilçesinde orman yangını: 2 helikopter ve 24 arozözle müdahale devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'in Mut ilçesinde orman yangını: 2 helikopter ve 24 arozözle müdahale devam ediyor

Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangınında, 2 helikopter ve 24 arozözle yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında yaklaşık 10 hektar kızılçam ormanlık alan zarar gördü.

11.06.2024 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangınında, 2 helikopter ve 24 arozözle yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hocantı ve Geçimli Mahalle sınırları içerisinde, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına, Mut Orman İşletme Müdürlü, Mersin Büyükşehir ve Mut Belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 24 arozöz, 2 su tankeri, 2 helikopter ve 200 civarında ekiple müdahale edildi. Halen kontrol altına alınamayan yangında, yaklaşık 10 hektar kızılçam ormanlık alan zarar gördü.

Henüz yangının nasıl çıktığının bilinmediğini söyleyen yetkililer, yangının hala kontrol altına alınamadığını, şu an 10 hektar kızılçam ormanının yandığını bildirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Helikopter, Mersin, Mut, Çevre, Acil Durum, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'in Mut ilçesinde orman yangını: 2 helikopter ve 24 arozözle müdahale devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 03:52:31. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'in Mut ilçesinde orman yangını: 2 helikopter ve 24 arozözle müdahale devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement