Mersin'in Mut ilçesinde orman yangını: 2 helikopter ve 24 arozözle müdahale devam ediyor

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Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangınında, 2 helikopter ve 24 arozözle yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hocantı ve Geçimli Mahalle sınırları içerisinde, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına, Mut Orman İşletme Müdürlü, Mersin Büyükşehir ve Mut Belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 24 arozöz, 2 su tankeri, 2 helikopter ve 200 civarında ekiple müdahale edildi. Halen kontrol altına alınamayan yangında, yaklaşık 10 hektar kızılçam ormanlık alan zarar gördü.

Henüz yangının nasıl çıktığının bilinmediğini söyleyen yetkililer, yangının hala kontrol altına alınamadığını, şu an 10 hektar kızılçam ormanının yandığını bildirdi. - MERSİN