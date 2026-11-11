Mersin Mut'ta 7 gündür aranan alzaymır hastası kadın çalılıklar arasında ölü bulundu - Son Dakika
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Mersin Mut'ta 7 gündür aranan alzaymır hastası kadın çalılıklar arasında ölü bulundu

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Mersin Mut\'ta 7 gündür aranan alzaymır hastası kadın çalılıklar arasında ölü bulundu
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Mersin'in Mut ilçesinde bir haftadır kayıp olan 70 yaşındaki alzaymır hastası kadın, Kışla Mahallesi'nde Zeyne Köprüsü yakınındaki çalılık alanda ölü bulundu. Cenazenin adli tıpa sevk edildiği, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mersin'in Mut ilçesinde bir haftadır aranan 70 yaşındaki alzaymır hastası kadının cansız bedeni, kırsal alanda çalılıklar arasında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 5 Kasım'da ilçeye bağlı Hisar Mahallesi'nden 70 yaşındaki alzaymır hastası Cennet Değirmen'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine hareket geçen ekipler, ilk günden itibaren bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Aramaya AFAD koordinesinde jandarma ve motorize ekipler dahil birçok arama kurtarma personeli katıldı. En son Kışla Mahallesi mezarlığı yolunda kameraya görüntülendiği bildirildi. 7 gündür kayıp olan kadının bulunması için bugün de arama yapan ekipler, öğleden sonra sonuca ulaştı. Ekipler yaşlı kadının Kışla Mahallesi Zeyne Köprüsü'ne yakın bölgede çalılık alanda kadının cansız bedenini buldu. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından cenazenin alınarak adli tıpa sevk sevk edildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Adli Tıp3. SayfaGüncelMersinYaşamMutSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Mut'ta 7 gündür aranan alzaymır hastası kadın çalılıklar arasında ölü bulundu - Son Dakika
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