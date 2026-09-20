Mersin Mut\'ta bir ahırda çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu

Mersin'in Mut ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Kelceköy Mahallesinde Salih Aktaş'a ait ahırda çıktı. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark edenler, müdahale ederken durum Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Çevreye sıçramadan söndürülen yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.