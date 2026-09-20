Mersin Mut\'ta bir ahırda çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu

Mersin Mut'ta bir ahırda çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kelceköy Mahallesi'nde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu.
Yangın, ilçeye bağlı Kelceköy Mahallesinde Salih Aktaş'a ait ahırda çıktı. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark edenler, müdahale ederken durum Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Çevreye sıçramadan söndürülen yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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