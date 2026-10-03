Mersin Mut'ta yangın üst kata sıçradı, yalnız yaşayan yaşlı kadın kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Mut'ta yangın üst kata sıçradı, yalnız yaşayan yaşlı kadın kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Mut\'ta yangın üst kata sıçradı, yalnız yaşayan yaşlı kadın kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde altı dükkan bulunan 3 katlı binada çıkan yangın üst kattaki yaşlı kadının evine sıçradı. Yalnız yaşayan yaşlı kadın ekiplerce kurtarılırken sağlık durumunun iyi olduğu, yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü ve maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Mersin'in Mut ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürülürken mahsur kalan yaşlı kadın, ekipler tarafından kurtarıldı.

Yangın, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Öğretmen Hanifi Yaldız Sokak'taki bir evde çıktı. Alınan bilgiye göre, altı dükkan 3 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini sevk etti. Bu sırada yangın üst kattan E.K.'nin (88) yaşadığı eve de sıçradı. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken yalnız yaşayan yaşlı kadın kurtarılarak güvenli bölgeye çıkarıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Acil Durum3. SayfaMersinGüncelYaşamMutSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Teklif Meclis’e sunuldu Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
13:46
TFF’den olağanüstü toplantı kararı Gözler 6 Ekim’e çevrildi
TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi
13:25
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
12:39
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
12:25
Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
11:17
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
11:01
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat Yargıtay’dan ezber bozacak kira bedeli kararı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yargıtay'dan ezber bozacak kira bedeli kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 13:51:09. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin Mut'ta yangın üst kata sıçradı, yalnız yaşayan yaşlı kadın kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei