Mersin Mut\'ta yangın üst kata sıçradı, yalnız yaşayan yaşlı kadın kurtarıldı

Mersin Mut'ta yangın üst kata sıçradı, yalnız yaşayan yaşlı kadın kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Mut ilçesinde altı dükkan bulunan 3 katlı binada çıkan yangın üst kattaki yaşlı kadının evine sıçradı. Yalnız yaşayan yaşlı kadın ekiplerce kurtarılırken sağlık durumunun iyi olduğu, yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü ve maddi hasar oluştuğu öğrenildi.
Mersin'in Mut ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürülürken mahsur kalan yaşlı kadın, ekipler tarafından kurtarıldı.
Yangın, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Öğretmen Hanifi Yaldız Sokak'taki bir evde çıktı. Alınan bilgiye göre, altı dükkan 3 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini sevk etti. Bu sırada yangın üst kattan E.K.'nin (88) yaşadığı eve de sıçradı. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken yalnız yaşayan yaşlı kadın kurtarılarak güvenli bölgeye çıkarıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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